أوكرانيا تؤكد سحب قواتها من حي في مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية

أكد الجيش الأوكراني انسحابه من حي في مدينة تشاسيف يار الإستراتيجية في شرق البلاد، بعدما أعلنت موسكو الأربعاء السيطرة عليه.



وقال المتحدث باسم تجمع قوات خورتيتسيا المنتشر في المنطقة نازار فولوشين في تصريح تلفزيوني: "قررت القيادة التراجع إلى مواقع أكثر أمانا وجهوزية".