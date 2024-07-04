مانيلا تعلن أن الولايات المتحدة ستسحب نظام الصواريخ متوسّط المدى من الفيليبين

أعلن المتحدث باسم الجيش الفيليبيني أنه سيتمّ قريباً سحب نظام الصواريخ الأميركي متوسط المدى من البلاد، بعدما نشر خلال التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن ومانيلا في نيسان وأيار.



وقال الكولونيل لوي ديما-ألا لوكالة فرانس برس، إنّ سيتم شحن قاذفة الصواريخ "خارج البلاد كما هو مخطّط، في أيلول أو حتى قبل ذلك".



وأوضح المتحدث العسكري أنّ قوات بلاده تعلّمت استخدام وصيانة نظام صواريخ تايفون من دون إطلاق نار حي، خلال التدريبات التي أُطلق عليها اسم "باليكاتان".



وجرت هذه التدريبات من 22 نيسان إلى العاشر من أيار في شمال وغرب الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، قرب مناطق توتر محتملة في بحر الصين الجنوبي وتايوان.



وضمّت التدريبات نحو 11 ألف أميركي وخمسة آلاف فيليبيني، إضافة إلى جنود أستراليين وفرنسيين.



وأثار وجود نظام تايفون على الأراضي الفيليبينية غضب بكين. وحذّر وزير الدفاع الصيني دونغ جونغ خلال منتدى أمني في سنغافورة في بداية حزيران، من أنّ ضبط النفس الذي تمارسه بكين في بحر الصين الجنوبي له "حدود"، في أعقاب مناوشات بين سفن صينية وفيليبينية في منطقة متنازع عليها.



وحذّر كذلك من أنّ نشر "صواريخ بالستية متوسطة المدى... يقوّض بشكل خطر الأمن والاستقرار الإقليميين".