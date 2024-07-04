قمة أستانا بمشاركة شي وبوتين ترحب بـ"تغييرات مزلزلة في السياسة الدولية"

رحب إعلان مشترك وقع الخميس خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ بـ"تغييرات مزلزلة في السياسة الدولية".



ووقع الاعلان في أستانا عاصمة كازاخستان وجاء فيه أن "تغييرات مزلزلة تحصل على مستوى السياسة والاقتصاد العالميين وفي ميادين أخرى من العلاقات الدولية (..) ويبرز نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب أكثر إنصافا".