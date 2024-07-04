ألمانيا تستدعي سفير تركيا

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم، أن بلاده استدعت سفير تركيا في برلين بسبب "تحية الذئب" التي احتفل بها لاعب كرة القدم التركي ميريه دميرال بعد تسجيله خلال مباراة في بطولة أوروبا لكرة القدم.