متظاهرون داعمون لغزة ينهون اعتصاما في جامعة تورنتو

أزال مئات المحتجين الداعمين لغزة خياما من منطقة عشبية يحيطها سياج في حرم أكبر جامعة في كندا حيث اعتصموا لشهرين، وذلك قبل حلول الموعد النهائي لتفكيك مخيم الاحتجاج.



وفي حكم صدر الثلاثاء، أمر قاض في أونتاريو المتظاهرين بالمغادرة ليوافق على أمر قضائي طلبته جامعة تورونتو مؤكدا إن حرية التعبير لا تعني التعدي على ممتلكات الغير.في حين قال متحدث باسم المتظاهرين أمام حشد من المؤيدين خارج موقع الاعتصام "نغادر بشروطنا لحماية مجتمعنا".