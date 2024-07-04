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رئيس الوزراء الهندي يزور روسيا في 8 و9 تموز
أخبار دولية
2024-07-04 | 08:11
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رئيس الوزراء الهندي يزور روسيا في 8 و9 تموز
يجري رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تقيم بلاده علاقات وثيقة مع موسكو، زيارة رسمية لروسيا في الثامن من تموز والتاسع منه على ما أعلن الكرملين الخميس.
وذكر الكرملين أن مودي الذي تختلف مواقفه بعض الشيء عن المواقف الغربية بشأن الحرب الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو سيبحث في "تطوير العلاقات الروسية-الهندية الودية تقليديا، فضلا عن القضايا الدولية".
أخبار دولية
الهند
ناريندرا مودي
روسيا
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