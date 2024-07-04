مقتل 25 شخصا غرقا في السودان خلال محاولة الفرار من المعارك

لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم غرقا في نهر النيل الأزرق جنوب شرق السودان، أثناء محاولتهم الفرار في زورق خشبي من ولاية سنّار نتيجة التقدم العسكري لقوات الدعم السريع كما أفادت "لجان مقاومة سنّار".



وقالت لجان مقاومة سنّار في بيان أنه "بسبب دخول الدعم السريع للمنطقة وفاة حوالي 25 مواطنا أغلبهم من النساء والأطفال في حادث غرق مركب شرق مدينة أبوحجار بين قرية الدبيبة ولوني".



وتابع البيان بأن من بين الضحايا كان هناك "أسر كاملة من الدبيبة".