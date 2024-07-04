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السويد: الحكم على 3 مواطنين بالإعدام في العراق بسبب حادث إطلاق نار
أخبار دولية
2024-07-04 | 08:15
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السويد: الحكم على 3 مواطنين بالإعدام في العراق بسبب حادث إطلاق نار
أعلنت وزارة الخارجية السويدية اليوم، أن ثلاثة مواطنين سويديين حُكم عليهم بالإعدام في العراق بسبب تورطهم في حادث إطلاق نار وأن مواطنا رابعا ربما يواجه أيضا العقوبة نفسها بسبب جريمة أخرى.
واستدعت الحكومة القائم بالأعمال العراقي الشهر الماضي للاحتجاج على عقوبة الإعدام بحق أحد الثلاثة المتورطين في حادث إطلاق النار.
ولا تطبق السويد عقوبة الإعدام وتعارض تطبيقها تحت أي ظرف.
وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت تأكيدا أن سويديين اثنين آخرين أُدينا فيما يتعلق بالجريمة نفسها وسيُعاقبان بالإعدام.
وأضافت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "المعلومات التي تلقيناها عن عقوبات الإعدام شديدة الخطورة ونعمل على ضمان عدم تنفيذها".
وفي حزيران، ذكرت صحيفة أفتون بلادت أن المتهمين تورطوا في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق في كانون الثاني.
وذكرت الوزارة أنها تلقت تقريرا عن الحكم على سويدي رابع بعقوبة الإعدام في جريمة أخرى متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لا يمكنها تأكيد المعلومات.
أخبار دولية
السويد
إعدام
العراق
إطلاق نار
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