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الشرطة التونسية تعتقل مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال

أخبار دولية
2024-07-04 | 08:22
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الشرطة التونسية تعتقل مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال
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الشرطة التونسية تعتقل مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال

ألقت الشرطة التونسية القبض على المعارض لطفي المرايحي، الذي أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول المقبل، بشبهة غسل أموال.

أفاد سياسيون ووسائل إعلام محلية بأن الشرطة ألقت القبض على المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المرايحي يواجه شبهات بغسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج من دون ترخيص من البنك المركزي.

ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم فيه أحزاب معارضة حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وانتُخب سعيد رئيسا لتونس عام 2019، ولم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.

أخبار دولية

تونس

الشرطة

لطفي المرايحي

انتخابات

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