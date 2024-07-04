المشتبه في إطلاقه النار على رئيس وزراء سلوفاكيا يواجه تهمة الهجوم الإرهابي

أعلن المدعي العام السلوفاكي اليوم، أن الرجل المحتجز بسبب إطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيتسو سيواجه محاكمة بتهمة تنفيذ هجوم إرهابي.



ويتعافى فيتسو بعد إطلاق أربع رصاصات عليه من مسافة قريبة حينما كان يحيي مؤيدين له في بلدة هاندلوفا بوسط سلوفاكيا في أيار. واحتاج إلى الخضوع لجراحة استمرت ساعات بسبب ذلك الهجوم.



واعتُقل على الفور بعد الهجوم رجل حددت سلطات الادعاء العام أنه يوراي سي. ويبلغ 71 عاما واتُهم بالشروع في القتل العمد.



وقال المدعي العام ماروش جيلينكا على فيسبوك اليوم: "على أساس الأدلة المجموعة، سيُصنف بصورة قانونية الفعل الذي تجري المحاكمة عليه أنها جريمة الهجوم الإرهابي شديدة الخطورة"، من دون الخوض في تفاصيل.



وقد يواجه المتهم إذا ثبتت إدانته عقوبة السجن المؤبد بموجب التصنيف الجديد، وفقا للقوانين الجنائية السلوفاكية. وكان قد واجه من قبل 25 عاما في السجن.



وقال الرجل المعتقل، وفقا لوثائق المحكمة، إنه أراد إصابة رئيس الوزراء، لا قتله، لأنه يختلف مع سياسات الحكومة، بما في ذلك إلغاء مكتب لمدعٍ خاص ووقف الدعم العسكري المقدم من الدولة إلى أوكرانيا.

