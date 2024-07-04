وزارة الطاقة الأوكرانية: روسيا هاجمت منشأة للغاز في منطقة بولتافا

ذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجوما صاروخيا روسيا استهدف منطقة بولتافا في أوكرانيا أمس الأربعاء ألحق أضرارا ببنية تحتية للغاز وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.



وأفادت الوزارة على تلغرام بتضرر بنية تحتية لم تحددها ومنشأة تابعة لإحدى شركات إنتاج الغاز جراء الهجوم.