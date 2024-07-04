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تسرب كيميائي يصيب 39 شخصا بالغثيان في مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا
أخبار دولية
2024-07-04 | 09:45
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تسرب كيميائي يصيب 39 شخصا بالغثيان في مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا
أدى تسرب كيميائي وقع الخميس في قسم هندسي بمطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا إلى إصابة 39 شخصا على الأقل بالغثيان والدوار، وفق ما أعلن مسؤول في خدمة الطوارىء.
وقال ضابط الإنقاذ محمد نور خيري سامسومين في بيان: "عانى 39 شخصا من غثيان ودوار".
وذكر أن 24 شخصا غادروا المكان و14 يتلقون العلاج في وحدة الكوارث الجوية فيما ادخل شخص الى المستشفى.
وأشار الى أن كل الذين أصيبوا بالعوارض يعملون لدى ثلاث شركات في المطار.
ولم يعطل الحادث السفر الجوي في المطار الرئيسي بالبلاد.
وتم إرسال ضباط من خدمات الطوارئ وإدارة الصحة إلى مكان الحادث، لكن لم يتم ذكر سبب التسرب.
أخبار دولية
تسرب كيميائي
الغثيان
مطار
كوالالمبور
ماليزيا
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