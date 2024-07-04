قتلى على يد تنظيم الدولة الاسلامية في وسط سوريا

قتل 8 أشخاص بينهم راعيان للأغنام، في منطقة صحراوية في وسط سوريا على يد تنظيم الدولة الاسلامية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأحصى المرصد "مقتل ستة عناصر من الدفاع الوطني إثر وقوعهم بكمين مسلح لعناصر خلايا تنظيم الدولة الإسلامية مساء" الأربعاء، وذلك أثناء "توجههم للبحث عن أحد رعاة الاغنام بعد اختطافه من قبل التنظيم" قبل أن يقتله.



وكان راع آخر قضى مساء الأربعاء، بهجوم "بالأسلحة" شنّه التنظيم في المنطقة.



وأضاف المرصد أن حصيلة الهجوم بلغت "6 من عناصر الدفاع الوطني و2 من رعاة الأغنام".