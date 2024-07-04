بوتين: حركة طالبان "حليفتنا في مكافحة الإرهاب"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حركة طالبان الافغانية "حليفتنا في مكافحة الإرهاب"، وذلك بعدما تعرضت روسيا لاعتداءات عدة في الأشهر الأخيرة.



وقال بوتين في مؤتمر صحافي إن "طالبان هم بالتأكيد حلفاؤنا في مكافحة الارهاب لأن أي حكم قائم معني باستقلال حكمه واستقرار الدولة التي يديرها".