بوتين ينظر بـ"جدية بالغة" الى نية ترامب "وقف الحرب في أوكرانيا"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تنظر بـ"جدية بالغة" الى تصريحات لدونالد ترامب أعلن فيها مرارا أنه سيوقف سريعا النزاع بين كييف وموسكو في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.



وقال بوتين في مؤتمر صحافي في أستانا: "السيد ترامب، بوصفه مرشحا للرئاسة، قال إنه مستعد ولديه النية لوقف الحرب في أوكرانيا. ننظر الى ذلك بجدية بالغة".

