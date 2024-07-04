الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هذا ما تقوله آخر أرقام إستطلاعات الرأي قبل الصمت الإنتخابي اليوم في إيران
أخبار دولية
2024-07-04 | 12:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
هذا ما تقوله آخر أرقام إستطلاعات الرأي قبل الصمت الإنتخابي اليوم في إيران
0
min
هذا ما تقوله آخر أرقام إستطلاعات الرأي قبل الصمت الإنتخابي اليوم في إيران
تستعد إيران للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم غد الجمعة، بعد جولة أولى حسمت المواجهة بين المرشح الاصلاحي مسعود بزكشيان والمرشح المحافظ سعيد جليلي.
فماذا تقول آخر أرقام استطلاعات الرأي قبل الصمت الانتخابي اليوم؟
قراءة للصحافي الايراني مختار حداد من طهران.
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
تقوله
أرقام
إستطلاعات
الرأي
الصمت
الإنتخابي
اليوم
إيران
التالي
قتيلان في هجمات روسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية
هنية اتصل بالوسطاء في قطر ومِصر في شأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-22
في اليوم الثاني من وداع الرئيس الإيراني ورفاقه... مراسم تشييع شعبية ورسمية
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-22
في اليوم الثاني من وداع الرئيس الإيراني ورفاقه... مراسم تشييع شعبية ورسمية
0
آخر الأخبار
2024-05-15
وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": قرار الحرب اليوم بيد إيران وليس حزب الله
آخر الأخبار
2024-05-15
وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": قرار الحرب اليوم بيد إيران وليس حزب الله
0
آخر الأخبار
2024-05-09
حجار لـ جدل: اللقاء في بكركي حول النزوح السوري اليوم جاء في سياق المركز الماروني للابحاث بحضور الوزراء المعنيين والحضور لم يكن على الرأي نفسه
آخر الأخبار
2024-05-09
حجار لـ جدل: اللقاء في بكركي حول النزوح السوري اليوم جاء في سياق المركز الماروني للابحاث بحضور الوزراء المعنيين والحضور لم يكن على الرأي نفسه
0
آخر الأخبار
2024-04-15
وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين: نتوقع أن ترد إسرائيل بسرعة على هجوم إيران وقد يكون ذلك اليوم الاثنين
آخر الأخبار
2024-04-15
وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين: نتوقع أن ترد إسرائيل بسرعة على هجوم إيران وقد يكون ذلك اليوم الاثنين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:44
الجيش الأميركي: دمرنا قاربين مسيرين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر
أخبار دولية
15:44
الجيش الأميركي: دمرنا قاربين مسيرين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر
0
أخبار دولية
15:36
رئيس الموساد يسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
15:36
رئيس الموساد يسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
15:23
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تعتقد أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن
أخبار دولية
15:23
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تعتقد أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن
0
أخبار دولية
15:10
مسؤول إسرائيلي: هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق
أخبار دولية
15:10
مسؤول إسرائيلي: هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
03:31
شابة تخضع لعملية جراحية بهدف خسارة الوزن... لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)
منوعات
03:31
شابة تخضع لعملية جراحية بهدف خسارة الوزن... لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)
0
آخر الأخبار
03:18
رويترز نقلا عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو سيعقد مشاورات ثم اجتماعا لمجلس الوزراء بشأن رد حماس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة مساء الخميس
آخر الأخبار
03:18
رويترز نقلا عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو سيعقد مشاورات ثم اجتماعا لمجلس الوزراء بشأن رد حماس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة مساء الخميس
0
أخبار لبنان
09:21
مركز الملك سلمان واصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري شمالا
أخبار لبنان
09:21
مركز الملك سلمان واصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري شمالا
0
فنّ
15:50
عمر كركلا بعد تكريمه في "الزمن الجميل": لبنان لا يساوي شيئاً دون ثقافته وتراثه (فيديو)
فنّ
15:50
عمر كركلا بعد تكريمه في "الزمن الجميل": لبنان لا يساوي شيئاً دون ثقافته وتراثه (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
16:18
للمرة الأولى في تاريخه... تأهل منتخب لبنان إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس
رياضة
16:18
للمرة الأولى في تاريخه... تأهل منتخب لبنان إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس
0
رياضة
13:57
رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"
رياضة
13:57
رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest
0
رياضة
13:50
التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية
رياضة
13:50
التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الزمن الجميل لفتة لعمالقة الفن في العالم العربي ورسالة أمل للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الزمن الجميل لفتة لعمالقة الفن في العالم العربي ورسالة أمل للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد مناظرة فاشلة… ولاء الديمقراطيين لبايدن أقوى من العتب عليه
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد مناظرة فاشلة… ولاء الديمقراطيين لبايدن أقوى من العتب عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سرقة دواليب السيارات ناشطة في بيروت لأن الـ"business" مربحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سرقة دواليب السيارات ناشطة في بيروت لأن الـ"business" مربحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:58
أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!
منوعات
16:58
أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!
2
أمن وقضاء
10:56
سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا
أمن وقضاء
10:56
سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا
3
رياضة
12:26
لبنان يتقدم على أنغولا مع إنتهاء النصف الأول من المباراة بنتيجة 35 - 24 ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في كرة السلة
رياضة
12:26
لبنان يتقدم على أنغولا مع إنتهاء النصف الأول من المباراة بنتيجة 35 - 24 ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في كرة السلة
4
منوعات
08:27
بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)
منوعات
08:27
بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)
5
خبر عاجل
13:53
لبنان يحقق فوزه الاول ضمن التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس بتخطيه نظيره الانغولي بنتيجة 70-74
خبر عاجل
13:53
لبنان يحقق فوزه الاول ضمن التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس بتخطيه نظيره الانغولي بنتيجة 70-74
6
خبر عاجل
04:19
التحكم المروري: تعطل مركبة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
خبر عاجل
04:19
التحكم المروري: تعطل مركبة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
7
فنّ
16:45
دوا ليبا مع حبيبها الجديد علناً... قبلات وأجواء رومانسية (صور)
فنّ
16:45
دوا ليبا مع حبيبها الجديد علناً... قبلات وأجواء رومانسية (صور)
8
آخر الأخبار
05:30
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع مختلفة في لبنان
آخر الأخبار
05:30
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع مختلفة في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More