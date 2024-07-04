هذا ما تقوله آخر أرقام إستطلاعات الرأي قبل الصمت الإنتخابي اليوم في إيران

تستعد إيران للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم غد الجمعة، بعد جولة أولى حسمت المواجهة بين المرشح الاصلاحي مسعود بزكشيان والمرشح المحافظ سعيد جليلي.فماذا تقول آخر أرقام استطلاعات الرأي قبل الصمت الانتخابي اليوم؟قراءة للصحافي الايراني مختار حداد من طهران.