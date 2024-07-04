الأسد وإردوغان... وبوتين ثالثهما!

قتيلان في هجمات روسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية

قتيلان في هجمات روسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية

هنية اتصل بالوسطاء في قطر ومِصر في شأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب