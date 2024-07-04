البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا جهود وقف إطلاق النار في غزة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا في خلال اتصال هاتفي، الجهود المبذولة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية.



وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا أحدث رد من حماس. وذكر أنهما رحبا أيضا بعقد اجتماع مزمع في 15 تموز بين كبار مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة وإسرائيل.