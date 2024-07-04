نتنياهو يوافق على إرسال وفد للتفاوض بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد للتفاوض في شأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، وفق ما نقل مكتبه، وذلك غداة إعلان حركة حماس "تبادل أفكار" مع الوسطاء بهدف إنهاء الحرب.



وقال مكتب نتنياهو في بيان إنّ "رئيس الوزراء ابلغ الرئيس الأميركي جو بايدن قراره إرسال وفد لمواصلة التفاوض بهدف الإفراج عن الرهائن"، من دون أن يحدد المكان الذي ستتم فيه هذه المفاوضات.



وجاء في البيان أن نتنياهو "ذكّر بأن إسرائيل كانت مصممة قبل كل شيء على إنهاء الحرب فقط في حال تحقيق كل أهدافها".