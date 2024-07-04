رئيس وزراء إثيوبيا يتهم هيئات حقوق الإنسان في بلاده بأنها "مختطفة" من أجانب

شنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هجوما مبطنا على هيئات حقوق الإنسان في بلاده واتهمها بأنها "مختطفة" من جهات أجنبية.



وقال في خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع النواب في البرلمان: "أود أن أقترح أن يبدأ البرلمان بالتحقيق في دور مؤسسات حقوق الإنسان في اثيوبيا".



وقال: "نحن ندفع رواتبهم لكن يبدو أن المؤسسات تتبع أجندات الأجانب"، مضيفا "إن مؤسسات حقوق الإنسان القائمة متحررة من تأثير الحكومة، ولكنها مختطفة من أجانب".