السويد تحتج لدى بغداد على أحكام إعدام بحق ثلاثة من مواطنيها

أعلنت السويد أن ثلاثة من مواطنيها حكم عليهم بالإعدام في العراق بتهمة "الضلوع في إطلاق نار"، مشيرة إلى أنها ستستدعي سفير بغداد لديها بشأن هذه الأحكام.



وقالت وزارة الخارجية السويدية إن سفارتها لدى العراق التي تدار أنشطتها موقتا من ستوكهولم، "تلقت تأكيدات من السلطات المحلية أن ثلاثة مواطنين سويديين حكم عليهم بالإعدام في العراق".