إسرائيل تفرج عن جزء من عائدات الضرائب المحصّلة لحساب السلطة الفلسطينية

أعلنت مسؤولة إسرائيلية لوكالة فرانس برس أنّ اسرائيل وافقت على أن تدفع للسلطة الفلسطينية دفعة مالية جديدة تزيد على 140 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها لحسابها، وذلك بعدما أعلنت أنّها أفرجت عن بعض الأموال المجمّدة بسبب الحرب في غزة.



لكنّ مسؤولين إسرائيليين قالوا الأربعاء إنّ الحكومة سدّدت للسلطة دفعة قدرها 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من عائدات الرسوم الجمركية التي حصّلتها لحسابها عن شهري نيسان وأيار.



وقالت متحدّثة باسم وزارة المالية إنّه تمّت الموافقة على دفع نحو 530 مليون شيكل (141 مليون دولار) إضافية مصدرها الرسوم الجمركية المحصّلة عن حزيران.