مسؤول أوكراني: مقتل شخص وتضرر ميناء أوديسا في هجوم صاروخي روسي

أعلن حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا أن هجومًا صاروخيًا روسيًا اليوم الخميس أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة وألحق أضرارًا في البنية التحتية لميناء أوديسا.ولم يحدد أوليه كيبر في رسالة كتبها على تطبيق تيليغرام مكان وقوع الهجوم في منطقة أوديسا.وذكر أن مرافق الميناء ومبانيه الإدارية وغيرها تعرضت لأضرار.