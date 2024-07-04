مسؤول أميركي كبير: واشنطن تعتقد أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم الخميس أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تبنت تعديلًا كبيًرا للغاية في موقفها إزاء اتفاق محتمل مع إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن في غزة.



وعبر المسؤول عن الأمل في أن يحرك رد حماس العملية للأمام، مشيرًا إلى أنه قد يوفر الأساس لإبرام اتفاق يتعلق بالرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.



وقال المسؤول للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف: "هناك فرصة كبيرة للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن".



وأضاف أن "هناك عمل كبير يتعين القيام به فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وأنه من غير المرجح أن يتم إبرام اتفاق في غضون أيام".