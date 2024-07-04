الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تعتقد أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن
أخبار دولية
2024-07-04 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تعتقد أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن
أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم الخميس أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تبنت تعديلًا كبيًرا للغاية في موقفها إزاء اتفاق محتمل مع إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وعبر المسؤول عن الأمل في أن يحرك رد حماس العملية للأمام، مشيرًا إلى أنه قد يوفر الأساس لإبرام اتفاق يتعلق بالرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال المسؤول للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف: "هناك فرصة كبيرة للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن".
وأضاف أن "هناك عمل كبير يتعين القيام به فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وأنه من غير المرجح أن يتم إبرام اتفاق في غضون أيام".
أخبار دولية
أميركي
كبير:
واشنطن
تعتقد
كبيرة
للتوصل
اتفاق
الرهائن
التالي
الرئيس الصيني يدعو إلى "مقاومة التدخلات الخارجية" خلال قمة في آسيا الوسطى
الحكام الديموقراطيون يتعهدون "دعم" بايدن في الانتخابات الرئاسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:10
مسؤول إسرائيلي: هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق
أخبار دولية
15:10
مسؤول إسرائيلي: هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق
0
صحف اليوم
2024-06-10
مصادر لـ"النهار": باريس ترى أن ثمة فرصة متاحة للتوصل الى اتفاق بشأن الانتخاب الرئاسي بلبنان
صحف اليوم
2024-06-10
مصادر لـ"النهار": باريس ترى أن ثمة فرصة متاحة للتوصل الى اتفاق بشأن الانتخاب الرئاسي بلبنان
0
أخبار دولية
2024-05-31
مسؤول أمني إسرائيلي: لن تكون هناك هدنة ما لم تكن ضمن اتفاق تحرير الرهائن
أخبار دولية
2024-05-31
مسؤول أمني إسرائيلي: لن تكون هناك هدنة ما لم تكن ضمن اتفاق تحرير الرهائن
0
أخبار دولية
2024-05-26
مسؤول إسرائيلي: اجتماع متوقع لحكومة الحرب مساء الأحد لمناقشة اتفاق بشأن الرهائن
أخبار دولية
2024-05-26
مسؤول إسرائيلي: اجتماع متوقع لحكومة الحرب مساء الأحد لمناقشة اتفاق بشأن الرهائن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:44
الجيش الأميركي: دمرنا قاربين مسيرين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر
أخبار دولية
15:44
الجيش الأميركي: دمرنا قاربين مسيرين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر
0
أخبار دولية
15:36
رئيس الموساد يسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
15:36
رئيس الموساد يسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
15:10
مسؤول إسرائيلي: هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق
أخبار دولية
15:10
مسؤول إسرائيلي: هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق
0
أخبار دولية
15:00
مسؤول أوكراني: مقتل شخص وتضرر ميناء أوديسا في هجوم صاروخي روسي
أخبار دولية
15:00
مسؤول أوكراني: مقتل شخص وتضرر ميناء أوديسا في هجوم صاروخي روسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:10
حطيط: لم يبق سوى القضاء للوصول إلى الحقيقة
أخبار لبنان
12:10
حطيط: لم يبق سوى القضاء للوصول إلى الحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 4-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 4-7-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-15
الإنتخابات الرئاسية الروسية بدأت… من ينافس بوتين؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-15
الإنتخابات الرئاسية الروسية بدأت… من ينافس بوتين؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
16:18
للمرة الأولى في تاريخه... تأهل منتخب لبنان إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس
رياضة
16:18
للمرة الأولى في تاريخه... تأهل منتخب لبنان إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس
0
رياضة
13:57
رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"
رياضة
13:57
رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest
0
رياضة
13:50
التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية
رياضة
13:50
التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الزمن الجميل لفتة لعمالقة الفن في العالم العربي ورسالة أمل للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الزمن الجميل لفتة لعمالقة الفن في العالم العربي ورسالة أمل للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد مناظرة فاشلة… ولاء الديمقراطيين لبايدن أقوى من العتب عليه
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد مناظرة فاشلة… ولاء الديمقراطيين لبايدن أقوى من العتب عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سرقة دواليب السيارات ناشطة في بيروت لأن الـ"business" مربحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سرقة دواليب السيارات ناشطة في بيروت لأن الـ"business" مربحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:58
أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!
منوعات
16:58
أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!
2
أمن وقضاء
10:56
سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا
أمن وقضاء
10:56
سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا
3
رياضة
12:26
لبنان يتقدم على أنغولا مع إنتهاء النصف الأول من المباراة بنتيجة 35 - 24 ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في كرة السلة
رياضة
12:26
لبنان يتقدم على أنغولا مع إنتهاء النصف الأول من المباراة بنتيجة 35 - 24 ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في كرة السلة
4
منوعات
08:27
بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)
منوعات
08:27
بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)
5
خبر عاجل
13:53
لبنان يحقق فوزه الاول ضمن التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس بتخطيه نظيره الانغولي بنتيجة 70-74
خبر عاجل
13:53
لبنان يحقق فوزه الاول ضمن التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس بتخطيه نظيره الانغولي بنتيجة 70-74
6
خبر عاجل
04:19
التحكم المروري: تعطل مركبة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
خبر عاجل
04:19
التحكم المروري: تعطل مركبة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
7
فنّ
16:45
دوا ليبا مع حبيبها الجديد علناً... قبلات وأجواء رومانسية (صور)
فنّ
16:45
دوا ليبا مع حبيبها الجديد علناً... قبلات وأجواء رومانسية (صور)
8
آخر الأخبار
05:30
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع مختلفة في لبنان
آخر الأخبار
05:30
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع مختلفة في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More