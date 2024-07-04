الجيش الأميركي: دمرنا قاربين مسيرين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الخميس أن قوات الجيش دمرت بنجاح قاربين مسيرين تابعين لجماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر وموقع رادار تابعًا للجماعة في منطقة خاضعة لسيطرتها في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.