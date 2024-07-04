رئيسة المكسيك المنتخبة تختار حرفوش وزيرًا للأمن

اختارت الرئيسة المكسيكية المنتخبة كلوديا شينباوم اليوم الخميس عمر غارسيا حرفوش لتولي منصب وزير الأمن في حكومتها في محاولة لتكرار نجاحات حققتها في مكافحة الجريمة عندما كانت رئيسة بلدية العاصمة مكسيكو سيتي.



وينسب لحرفوش، الذي شغل منصب مدير الأمن في العاصمة عندما كانت شينباوم رئيسة بلدية المدينة من عام 2018 إلى 2023، خفض معدل جرائم القتل في المدينة إلى النصف.



وفي عام 2020، نجا حرفوش من محاولة اغتيال أصيب فيها بطلقات نارية في الكتف والركبة.



وقال حرفوش في كلمة بمناسبة اختياره للمنصب: "سنعزز قدرات المخابرات والتحقيق للدولة المكسيكية".



وتبدأ شينباوم ولايتها الرئاسية في الأول من تشرين الأول.



وقالت شينباوم اليوم الخميس أيضًا أنها اختارت وزيرة الأمن الحالية روزا رودريغيز لشغل منصب وزيرة الداخلية.