مصرع 89 مهاجرًا غير نظامي غرقًا في موريتانيا

لقي 89 مهاجرًا حتفهم هذا الأسبوع وفقد أثر عشرات آخرين عندما غرق قاربهم قبالة سواحل موريتانيا بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية الخميس.



وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إن "خفر السواحل الموريتانيين تمكنوا من انتشال جثث 89 مهاجرًا سريًا كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين 1 تموز على بعد 4 كلم من مدينة انجاغو".