الرئيس الصيني يزور طاجيكستان لتعزيز العلاقات بين البلدين

يجري الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة زيارة دولة في طاجيكستان على ما ذكرت وسائل إعلام صينية، بهدف تعزيز الروابط مع هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.



ووصل الزعيم الصيني مساء الخميس إلى العاصمة دوشانبي آتيا من كازاخستان حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.



وخلال القمة أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعا الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى "مقاومة التدخلات الخارجية".



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) من دوشانبي أن شي يأمل في رفع "التعاون العام بين الصين وطاجيكستان إلى مستوى أعلى".



وفي تصريح خطي نشر لدى وصوله أشار الرئيس الصيني، إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره إمام علي رحمن ويأمل في التوصل معه إلى "خطط وتسويات جديدة" لتعزيز العلاقات الثنائية. ويعول كذلك على "تبادل بالعمق لوجهات النظر حول الوضع الحالي على المستويين الإقليمي والعالمي".



وقال شي جينبينغ الخميس أمام ممثلي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون التي تضمّ خصوصاً الهند وإيران وروسيا، "علينا أن نتحد لمقاومة التدخّل الخارجي، وأن ندعم بعضنا البعض بقوة، وأن نهتم بمخاوف بعضنا البعض، وأن ندير الخلافات الداخلية من خلال جعل السلام أولويتنا".