وزارة الدفاع الروسية تؤكد تدمير 50 مسيّرة أوكرانية



أكدت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن قواتها دمرت 50 مسيّرة أوكرانية داخل الأراضي الروسية ومناطق أوكرانية تفيد موسكو بأنها ضمتها.



وأوضحت الوزارة أن المسيّرات دمرت فوق كراسنودار وروستوف في روسيا وفي زابوريجيا في أوكرانيا التي تقول روسيا إنها ضمتها.

