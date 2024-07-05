بايدن: لن أذهب إلى أي مكان

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة النضال، رغم دعوات تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، مشددا على أنه "لن يذهب إلى أي مكان".



وردا على أحد مؤيديه الذي طلب منه "مواصلة النضال"، قال الرئيس الاميركي، خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض، أنني "لن أذهب إلى أي مكان".