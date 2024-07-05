الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
أخبار دولية
2024-07-05 | 01:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
انطلقت الخميس حملة الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها فنزويلا في 28 تموز، بمدّ أحمر ضمّ آلاف الأشخاص وباستعراض للقوة من جانب الحكومة رُفِعت خلاله صور الرئيسين السابق هوغو تشافيز والحالي نيكولاس مادورو، ولكن أيضا بتعبئة قوية من جانب المعارضة.
ومع تبقي أقل من شهر على موعد الاقتراع تبقى الشكوك كثيرة. وتنطلق الحملة باتهام المعارضة للحكومة بـ"اضطهادها"، بينما تواصل الحكومة من جهتها اتهام المعارضة بـ"مؤامرات" و"أعمال إرهابية".
ويُظهر معظم استطلاعات الرأي أن المعارضة تتصدر نيات التصويت. ورغم ذلك، قال الرئيس نيكولاس مادورو لأنصاره الخميس قرب القصر الرئاسي في وسط كراكاس "نحن نفوز... لكن لا يمكننا أن نكتفي بما حققناه من أمجاد. استعدوا للهزيمة التي سنلحقها بهم".
ويسعى مادورو إلى الفوز بولاية ثالثة بعد أن خلف هوغو تشافيز (1999-2013)، وفي الأسابيع الأخيرة كثّف برنامجه الانتخابي وجاب البلاد وأجرى عددا لا يحصى من الإطلالات التلفزيونية.
وهو يعِد بانتعاش اقتصادي بعد أزمة غير مسبوقة شهدت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80% خلال عشر سنوات. وقد غادر سبعة من أصل 30 مليون فنزويلي البلاد، وفقًا للأمم المتحدة. وقال مادورو الخميس في كراكاس لآلاف من أنصاره الذين نزلوا إلى الشارع "لكل عقوبة حل. لكل عدوان، مزيد من الثورة! اليوم، يبزغ فجر عصر جديد... وسنختبر فنزويلا الرخاء والرفاهية!".
واختتم مادورو اللقاء الانتخابي بالرقص على خشبة المسرح مع مجموعة من الموسيقيين ومحاكيا ملاكمة مع خصم وهمي.
وقال خوان مولينا (46 عاما) "سنفوز بنصر مدوٍّ (...) ما نراه يثير قشعريرتي. نحن نعرف من هم أعداء الوطن: إنها المعارضة... إذا عارضتنا، سنحاربها".
كما نظمت الحكومة تظاهرات في 70 مدينة، وهو عدد السنوات التي كان سيبلغها تشافيز هذا العام.
ويسعى مادورو إلى رفع العقوبات وتطبيع العلاقات الدولية لفنزويلا بعد أن رفض جزء من المجتمع الدولي الاعتراف بفوزه في انتخابات 2018 التي قاطعتها المعارضة.
من جهتها، أطلقت المعارضة موكبا في كراكاس سيجوب كل أنحاء فنزويلا في الأيام المقبلة تتقدمه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو التي حياها آلاف المؤيدين.
وفازت ماتشادو في الانتخابات التمهيدية لكن السلطات أعلنت أنها غير مؤهلة لخوض الانتخابات، وقد جابت البلاد بسيارة، إذ منعتها السلطات من السفر جوا. وفي كل مدينة تزورها، تتدفق حشود من المعجبين لسماع وعودها بالتغيير. وهي تقوم حاليا بحملة انتخابية لصالح إدموندو غونزاليس أوروتيا (74 عاما)، وهو سفير سابق وشخصية متحفظة، سبق أن وافق على أن يحل محلها.
وقالت ماتشادو للصحافة "لا يمكن إيقاف هذه القوة. هذا أكثر بكثير من مجرد حملة انتخابية، إنه شعور عميق بحرية فنزويلا".
وقالت رايزا راميريز (52 عاما) وهي ممرضة جاءت مع خمسة من زملائها "جئت لأنني أردت ذلك، لم يجبرني أحد على ذلك. أنا هنا لأنني أشعر بأننا الآن أحرار، لقد وضعت فنزويلا نهاية للديكتاتورية".
وأضافت راميريز "إدموندو للجميع (أحد شعارات المعارضة)، وبخاصة لنقابة الممرضات التي تناضل من أجل رواتبنا ومن أجل مستشفياتنا ومن أجل مرضانا".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الانتخابات
الرئاسية
فنزويلا
التالي
طائرة حربية تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة عسكرية روسية
بايدن: لن أذهب إلى أي مكان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-06-28
الخامنئي في انطلاق الانتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة إيران
أخبار دولية
2024-06-28
الخامنئي في انطلاق الانتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة إيران
0
أخبار دولية
2024-05-29
فنزويلا تسحب دعوتها للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية
أخبار دولية
2024-05-29
فنزويلا تسحب دعوتها للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية
0
آخر الأخبار
01:19
فتح مراكز الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
آخر الأخبار
01:19
فتح مراكز الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
0
أخبار دولية
2024-07-04
الحكام الديموقراطيون يتعهدون "دعم" بايدن في الانتخابات الرئاسية
أخبار دولية
2024-07-04
الحكام الديموقراطيون يتعهدون "دعم" بايدن في الانتخابات الرئاسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:29
ريشي سوناك يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين: أنا آسف
أخبار دولية
06:29
ريشي سوناك يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين: أنا آسف
0
أخبار دولية
05:49
مدير منظمة الصحة العالمية: نقص الوقود يشكل خطرا كارثيا على النظام الصحي في غزة
أخبار دولية
05:49
مدير منظمة الصحة العالمية: نقص الوقود يشكل خطرا كارثيا على النظام الصحي في غزة
0
أخبار دولية
02:31
تايوان ترصد عشرات الطائرات الحربية الصينية في محيطها
أخبار دولية
02:31
تايوان ترصد عشرات الطائرات الحربية الصينية في محيطها
0
أخبار دولية
02:18
قتلى في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين
أخبار دولية
02:18
قتلى في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-03
في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)
فنّ
2024-07-03
في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)
0
منوعات
2024-06-11
من أقدم الكتب في العالم... بيع مخطوطة نادرة في مزاد علني بلندن مقابل هذا المبلغ!
منوعات
2024-06-11
من أقدم الكتب في العالم... بيع مخطوطة نادرة في مزاد علني بلندن مقابل هذا المبلغ!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-26
إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-26
إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا
0
آخر الأخبار
2024-05-10
وزارة الصحة في غزة: مقتل 34943 فلسطينيا وإصابة 78572 آخرين في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-05-10
وزارة الصحة في غزة: مقتل 34943 فلسطينيا وإصابة 78572 آخرين في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
16:18
للمرة الأولى في تاريخه... تأهل منتخب لبنان إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس
رياضة
16:18
للمرة الأولى في تاريخه... تأهل منتخب لبنان إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس
0
رياضة
13:57
رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"
رياضة
13:57
رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest
0
رياضة
13:50
التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية
رياضة
13:50
التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الزمن الجميل لفتة لعمالقة الفن في العالم العربي ورسالة أمل للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الزمن الجميل لفتة لعمالقة الفن في العالم العربي ورسالة أمل للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد مناظرة فاشلة… ولاء الديمقراطيين لبايدن أقوى من العتب عليه
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد مناظرة فاشلة… ولاء الديمقراطيين لبايدن أقوى من العتب عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سرقة دواليب السيارات ناشطة في بيروت لأن الـ"business" مربحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سرقة دواليب السيارات ناشطة في بيروت لأن الـ"business" مربحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:56
سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا
أمن وقضاء
10:56
سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا
2
منوعات
08:27
بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)
منوعات
08:27
بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)
3
خبر عاجل
13:53
لبنان يحقق فوزه الاول ضمن التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس بتخطيه نظيره الانغولي بنتيجة 70-74
خبر عاجل
13:53
لبنان يحقق فوزه الاول ضمن التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس بتخطيه نظيره الانغولي بنتيجة 70-74
4
رياضة
12:26
لبنان يتقدم على أنغولا مع إنتهاء النصف الأول من المباراة بنتيجة 35 - 24 ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في كرة السلة
رياضة
12:26
لبنان يتقدم على أنغولا مع إنتهاء النصف الأول من المباراة بنتيجة 35 - 24 ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في كرة السلة
5
أخبار دولية
16:50
رئيسة المكسيك المنتخبة تختار حرفوش وزيرًا للأمن
أخبار دولية
16:50
رئيسة المكسيك المنتخبة تختار حرفوش وزيرًا للأمن
6
اقتصاد
02:12
ارتفاع في أسعار المحروقات واستقرار في سعر الغاز...
اقتصاد
02:12
ارتفاع في أسعار المحروقات واستقرار في سعر الغاز...
7
أمن وقضاء
02:27
شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...
أمن وقضاء
02:27
شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...
8
صحف اليوم
00:45
القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً باختفاء 100 مليون دولار من مصرف لبنان (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:45
القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً باختفاء 100 مليون دولار من مصرف لبنان (الانباء الكويتية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More