طائرة حربية تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة عسكرية روسية

نقلت وكالة تاس للأنباء عن الجيش الروسي أن طائرة حربية من طراز تايفون تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بشكل خطير من طائرة عسكرية روسية من طراز أن-30 فوق محافظة حمص، الاربعاء.



ونقلت تاس عن الجيش قوله إن الطيار الروسي تمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع اصطدام.