تايوان ترصد عشرات الطائرات الحربية الصينية في محيطها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الجمعة رصد 36 طائرة حربية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.



ولفتت الوزارة إلى أن 26 طائرة إضافية من بينها مقاتلات وطائرات نقل ومسيرات، رُصدت بعد الساعة 6,55 صباحا (22,55 ت غ).



وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد اللجوء إلى القوة لاستعادتها، إذا لزم الأمر.