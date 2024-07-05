مدير منظمة الصحة العالمية: نقص الوقود يشكل خطرا كارثيا على النظام الصحي في غزة

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن نقص الوقود يشكل خطرا "كارثيا" على النظام الصحي في غزة الذي أنهكته الحرب الدائرة منذ حو تسعة أشهر.



وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، على منصة اكس، أن "90 ألف لتر من الوقود فقط دخلت غزة الأربعاء".



ولفت الى أن القطاع الصحي وحده يحتاج إلى 80 ألف لتر يوميا وهذا يُضطر الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وشركاؤها لاتخاذ خيارات مستحيلة.