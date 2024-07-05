ريشي سوناك يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين: أنا آسف

أعلن ريشي سوناك استقالته من زعامة حزب المحافظين، مقدما اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به في الانتخابات التشريعية البريطانية وعودة العمال إلى الحكم.



واعتذر قبل مغادرته مقر رئاسة الحكومة وقال: "أنا آسف"، قبل أن يتوجه للقاء الملك تشارلز الثالث لتقديم استقالته.



وأكد سوناك أنه "وصلني غضبكم وخيبة أملكم وأنا اتحمل المسؤولية".