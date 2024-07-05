اردوغان: قد ندعو الرئيس السوري للزيارة بالتنسيق مع بوتين

نقلت قناة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه يتعين على الدول الغربية الضغط على إسرائيل لقبول أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه يعتقد أن التوصل بشكل نهائي إلى وقف إطلاق النار ممكن.



ونقلت التقارير عن أردوغان قوله لصحفيين خلال رحلة جوية لدى عودته من قازاخستان "بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آمل أن يتم التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار في غضون يومين حتى تنتهي المجازر الإسرائيلية في الآونة الأخيرة".



وأعلن أردوغان عن زيارة محتملة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا قد تمهد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي السوري.



ونقلت وسائل الإعلام عن أردوغان قوله للصحفيين في رحلة العودة من قازاخستان حيث التقى الرئيس الروسي "قد ندعو بوتين ومعه الرئيس السوري بشار الأسد. إذا تمكن بوتين من القيام بزيارة لتركيا قد يكون ذلك بداية لعملية جديدة".



ولم يتضح إن كانت الدعوة التي ذكرها أردوغان هي لزيارة الأسد لتركيا أم لاجتماع يعقد في مكان آخر.



وأضاف أن المسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد أو من الجماعات الكردية هم فقط من يعارضون تطبيع العلاقات التركية السورية.