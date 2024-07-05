تعيين كير ستارمر رسميًا رئيس وزراء بريطانيا

عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسميا زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا للوزراء في خلال اجتماع في قصر باكينغهام.ونشر القصر صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات. قبل ذلك، قبل الملك استقالة ريشي سوناك.