كير ستارمر بعد تعيينه رئيسا للوزراء: التغيير يبدأ على الفور

وعد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بأن تعمل حكومته العمالية منذ اليوم الأول على التجديد وإعادة بناء المملكة المتحدة، في أول خطاب له كرئيس للوزراء، من مقر الحكومة في داونينغ ستريت.وقال بعد أن أنهى حزب العمال 14 عاما من حكم المحافظين بفوزه الساحق في الانتخابات: "التغيير يبدأ على الفور. لكن لا شك لدينا في أننا سنعيد بناء بريطانيا".