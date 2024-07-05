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حماس: نرفض أي تصريحات تدعم دخول قوات أجنبية إلى غزة
أخبار دولية
2024-07-05 | 09:44
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حماس: نرفض أي تصريحات تدعم دخول قوات أجنبية إلى غزة
أعلنت حركة حماس انها ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر.
وجاء في بيان للحركة: "نؤكد في حركة حماس، رفضنا لأي خطط أو مشاريع أو مقترحات، تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة، ورفض أي تصريحات ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مسمى أو مبرر".
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