بوتين أبلغ اوربان انه يريد "انسحابا كاملا" للقوات الاوكرانية لإنهاء النزاع

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ابلغ رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان الذي قام بزيارة مفاجئة لموسكو، أن على اوكرانيا سحب قواتها من المناطق التي تطالب بها موسكو من أجل معالجة "الازمة" في هذا البلد.



واذ اشار الى محادثات "صريحة ومفيدة" مع أوربان تطرقت الى سبل "معالجة الازمة" في اوكرانيا، ذكّر بوتين بأنه أعلن في حزيران رؤيته للسلام، "أي الانسحاب الكامل لجميع الجنود الاوكرانيين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومن منطقتي زابوريجيا وخيرسون".