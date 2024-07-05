تعطل قصير لحركة الطيران في صقلية بعد ثوران بركان إتنا

استؤنفت الرحلات الجوية تدريجيا الجمعة في مطار كاتانيا في صقلية بعد توقف قصير بسبب ثوران بركان جبل إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا الذي اكتسح رماده المجال الجوي.



وتطلب الأمر تنظيف المدرج المغطى بالرماد للسماح باستئناف الرحلات الجوية المغادرة من المطار.



وقالت الشركة التي تدير المطار إن عدد الطائرات القادمة يقتصر حاليًا على اثنتين في الساعة.



ثار بركان إتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3324 مترًا على نحو متكرر في السنوات الأخيرة. وفي الأيام الأخيرة، قذفت فوهته المركزية تدفقات من الحمم البركانية وسحب الرماد التي أثرت على الرؤية في مطار كاتانيا.



وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين الخميس إن أعمدة الرماد وصلت إلى ارتفاع 4,5 كيلومترات. وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة الشوارع وسط كاتانيا مغطاة بطبقة سميكة من الرماد الأسود، مما تسبب في تأخير حركة السير.