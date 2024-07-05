أوربان: مراحل عدة ينبغي تجاوزها بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه لا يزال هناك "مراحل عديدة ينبغي تجاوزها" بهدف "وضع حد للحرب" في اوكرانيا و"إرساء السلام"، وذلك إثر لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.



وصرح أوربان للصحافيين الى جانب بوتين، "لاحظت أن المواقف متباعدة جدا، ولكن من اجل استئناف الحوار، فان الخطوة الأولى المهمة تم القيام بها اليوم وسأواصل هذا العمل".