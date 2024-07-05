الرئاسة السورية تنعى مستشارة الأسد الخاصة

نعت رئاسة الجمهورية العربية السورية المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم.



وعملت الشبل خلال السنوات الماضية مديرةً للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة.



وتقدمت الرئاسة بخالص العزاء والواساة لعائلتها وذويها.