رئيس الموساد يغادر الدوحة بعد مباحثات حول غزة

غادر رئيس الموساد الاسرائيلي ديفيد برنيع الدوحة بعد محادثات مع الوسطاء القطريين تناولت خطة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، وفق ما افاد مصدر قريب من المفاوضات وكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته إن "وفدا اسرائيليا برئاسة ديفيد برنيع غادر الدوحة الى اسرائيل إثر اجتماعات مع الوسطاء القطريين حول رد حماس في شأن وقف إطلاق النار في غزة".