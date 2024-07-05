مكتب نتنياهو: مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة ستستأنف الأسبوع المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان رئيس جهاز المخابرات (الموساد) عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء يحاولون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وإن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل.



وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.