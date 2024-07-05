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أربعة قتلى و23 جريحا بضربات روسية في الشرق الأوكراني

أخبار دولية
2024-07-05 | 13:52
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أربعة قتلى و23 جريحا بضربات روسية في الشرق الأوكراني
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أربعة قتلى و23 جريحا بضربات روسية في الشرق الأوكراني

أوقعت هجمات روسية أربعة قتلى وأكثر من 20 جريحا في منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني، وفق ما أعلنت السلطات.
    
وأعلن الحاكم الإقليمي فاديم فيلاشكين مقتل امرأة تبلغ 32 عاما وإصابة 20 آخرين في قصف روسي على بلدة كومار، ما ألحق أضرارا بمنازل ومتاجر وبمبنى إداري.
     
إلى ذلك أعلن فيلاشكين سقوط قتيل وجريح في هجوم روسي آخر بواسطة صاروخ من نوع سميرتش على بلدة أوكراينسك.
     
وجاء في منشور له على شبكة للتواصل الاجتماعي "من الخطر البقاء هنا، وكذلك في بقية منطقة دونيتسك".
     
وأشار إلى سقوط قتيلين وجريحين في بلدة ساليدوف الواقعة على مقربة من قطاع عند خط الجبهة تحقّق فيه القوات الروسية تقدّما.

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