وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعم "وقفا فوريا لإطلاق النار" في غزة

دعم وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي "وقفا فوريا لإطلاق النار" في غزة، في أول موقف له بعد تعيينه.



وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز العماليين في الانتخابات التشريعية، إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لاطلاق النار في غزة والافراج عن الرهائن"، مضيفا "سابذل كل ما في وسعي على الصعيد الدبلوماسي لمساعدة الرئيس الاميركي جو بايدن على التوصل الى وقف لاطلاق النار".