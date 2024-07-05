الرئيس الصيني يتعهد دعم وحدة أراضي طاجيكستان

وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، بالدفاع عن "وحدة أراضي" الدولة الواقعة في آسيا الوسطى وأعلن تعزيز العلاقات الدبلوماسية، بحسب وسائل إعلام رسمية.



وأكد شي لنظيره رئيس طاجيكستان بحسب ما نقل التلفزيون الصيني الرسمي، أن الصين ستواصل "دعم جهود طاجيكستان بقوة لحماية استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها".



كما تعهد الرئيس الصيني "المعارضة القوية لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لطاجيكستان مهما كانت الذريعة"، من دون أن يحدد القوة الأجنبية التي يشير إليها.