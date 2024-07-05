بايدن ونتنياهو سيلتقيان على الأرجح نهاية تموز في واشنطن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "سيلتقيان على الأرجح حين (يكون) رئيس الوزراء" الإسرائيلي في واشنطن نهاية تموز، من دون تفاصيل إضافية.



وتلقى نتنياهو دعوة لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأميركي في 24 تموز.



