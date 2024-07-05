واشنطن ترجئ مناورات عسكرية مع جورجيا وسط توتر بين البلدين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة أرجأت إلى أجل غير مسمى مناورات عسكرية واسعة النطاق مع جورجيا في خضم توتر للعلاقات مع تبليسي.



وجاء في بيان للبنتاغون أن الولايات المتحدة "سترجئ إلى أجل غير مسمى مناورات نوبل بارتنر الدورية هذه في جورجيا"، في إشارة إلى تدريبات كان من المقرر أن تبدأ في 25 تموز وتنتهي في السادس من آب.



ولفت البيان إلى أن "حكومة الولايات المتحدة ارتأت أن التوقيت الحالي غير مناسب لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في جورجيا".



وقالت وزارة الدفاع الجورجية إن القرار "مؤسف"، لكنها لفتت إلى تواصل أشكال أخرى من التعاون الأمني والدفاعي مع واشنطن، وفق ما نقلها عنها التلفزيون الرسمي.